Balogun: "Futuro? Non dipende solo da me"

L'attaccante dello Stade Reims: "La società mi farà sapere le sue impressioni"

22-03-2023 17:21

L’attaccante dello Stade Reims Folarun Balogun sarà uno dei nomi caldi della prossima sessione di calciomercato estivo. Il giocatore classe 2001, in prestito dall’Arsenal, è seguito anche dal Milan: “Devono iniziare certe discussioni e la decisione non dipenderà solo da me. La società mi farà sapere le sue impressioni e sono convinto che arriveremo ad un accordo”.

Il suo sogno resta quello di tornare in Premier League: “È bello che Arteta mi tenga sotto osservazione, comunque…”.

Balogun ha segnato 17 reti in Ligue 1 in questa stagione.