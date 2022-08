Balotelli ad un passo dal Sion

31-08-2022 10:26

Fissate per oggi le visite mediche di mario Balotelli pronto a sposare una nuova avventura dopo l’esperienza in Turchia.

Dopo il litigio con il suo allenatore Vincenzo Montella, Mario Balotelli ha deciso di lasciare l’Adana Demirspor e la Turchia per andare a giocare in Svizzera. Supermario è infatti atteso oggi nel Canton Vallese per sottoporsi alle visite mediche di rito prima della firma del contratto che lo legherà al Sion, fino a giugno del 2025.

Anche al Sion Balotelli troverà un tecnico suo connazionale, Paolo Tramezzani.

