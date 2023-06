Balotelli al Sion: retrocessione, festini e alcol

A svelare le vicende extra-campo dell'attaccante bresciano è il quotidiano 'Blick' per un anno che si può definire assolutamente fallimentare

15-06-2023 14:38

La stagione di Mario Balotelli al Sion? Un flop, culminato con la retrocessione della squadra nella Serie B svizzera. Ma alle vicende calcistiche, si aggiungono i retroscena extra-campo, svelati dal quotidiano ‘Blick’ e che riguardano colui che una volta era SuperMario.

Secondo ‘Blick’, per Balotelli sarebbe stata una stagione tra festini, alcol e maschere. Durante la sosta invernale del campionato elvetico e il ritiro del Sion, la camera d’albergo dell’ex Inter e Milan si sarebbe trasformata nell’epicentro di feste. Una mattina l’allenatore Celestini avrebbe trovato il Balo ubricco. A febbraio, poi, il direttore sportivo del Sion Barthélémy Constantin avrebbe festeggiato il Carnevale travestito da Pikachu, mentre Balotelli indossava la maschera della serie ‘La casa di carta’. Una persona all’improvviso li avrebbe fotografati scatenando la reazione dell’attaccante che è passato ben presto dalle parole ai pugni. Il giocatore del Sion avrebbe colpito anche il direttore sportivo.

Christian Constantin, presidente del club, ha così chiarito la sua posizione sull’accaduto: “Questo ragazzo crede che le regole che governano un gruppo siano fatte per gli altri e non per lui. Se gli agenti sono interessati a piazzarlo in un Paese che non apprezza i soldi tanto quanto noi, forse presto giocherà di nuovo. O forse no. E forse è meglio così”.

Insomma, le Balotellate sarebbero state quasi all’ordine del giorno, a conferma che Balotelli non è riuscito a cambiare neanche nell’esilio dorato svizzero.