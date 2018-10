Balotelli attacca Cruciani: “Ma chi è questo?”

Escluso dal c.t. Roberto Mancini per la sfida tra l’Italia e l’Ucraina, Mario Balotelli ha trovato comunque il modo di far parlare di sé prendendosela con Giuseppe Cruciani, conduttore del programma La Zanzara e noto polemista tv. SuperMario lo ha fatto pubblicando una storia sul suo profilo Instagram nella quale si vede un estratto di un intervento di Cruciani al programma tv Matrix.

Nel video il giornalista criticava il centravanti del Nizza, accusandolo di aver esagerato nel parlare della sua infanzia e del razzismo subito da bambino. “Balotelli ha fatto una bella battuta su Salvini – dice Cruciani nel video – ma ha fatto la parte della vittima dicendo che i suoi primi 18 anni in Italia sono stati terribili perché non era cittadino italiano. In realtà Balotelli non ha subito alcun torto durante questi 18 anni. Era perfettamente integrato e anche l’Italia, oltre al suo talento, lo ha reso milionario”.

A Balotelli le parole di Cruciani non sono andate giù, come ben si capisce dalla scritta che il giocatore ha inserito nella sua Instagram story: “Ma chi è questo? Ma poi dove stavi nascosto a casa mia per conoscermi così bene?”. Balotelli non s’è fermato qui, pubblicando una storia in cui ride sonoramente mentre guarda un video in cui Vittorio Sgarbi ricopre di una raffica di insulti Cruciani. Vedremo se il giornalista, uno che non le manda a dire e che difficilmente rinuncia all’ultima parola, vorrà a sua volta replicare: il dissing tra i due potrebbe essere appena iniziato…

