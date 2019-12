Balotelli svela un retroscena su Gigi Riva

Intervenuto ai microfoni di Sky al termine della partita contro il Parma, Mario Balotelli ha parlato anche di Gigi Riva: "E' una grande persona e il più grande attaccante italiano".

"Con Riva ho avuto un bel rapporto e ancora lo ho. Mi ricordo che, quando veniva agli allenamenti dell'Italia, mi dava sempre consigli per come tirare o come non tirare" ha poi svelato SuperMario.

Di recente la leggenda del Cagliari è stato nominato presidente onorario del club sardo: "Questa scelta è nata con naturalezza dopo qualche chiacchierata, ci è sembrata una cosa naturale. Gigi vuole stare vicino ad un club che ama. Gigi vuole essere il primo tifoso, lo ha fatto per tutto il popolo rossoblù. A volte mi chiedo chi sono io per parlare di un mito così: è un'emozione ma lo faccio anche con un pizzico di imbarazzo" ha dichiarato Giulini.

