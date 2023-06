Balotelli, una nuova avventura all'orizzonte?

E' il classe 1990 retrocesso col Sion il piano B del Club America, che desidera Gabigol.

24-06-2023 23:57

Il Club America è a caccia di rinforzi per la stagione che verrà e il profilo sognato è Gabriel Barbosa che, dopo il flop con la maglia dell’Inter, si è ripreso il Brasile e il Sudamerica, mietendo allori con il suo Flamengo: se il 26enne non dovesse capitolare di fronte alle attenzioni dei messicani, sarà Mario Balotelli, che con la maglia del Sion ha vissuto un’annata talmente complicata da retrocedere in Seconda Divisione,.

L’ex Inter e Milan, che compirà in agosto 33 anni, è stato proposto al Club America dal suo ‘entourage’.