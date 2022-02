Barcellona, a marzo un incontro per convincere Haaland

19-02-2022 16:43

Dalla Spagna, e precisamente da Sport, arrivano novità interessanti riguardanti il futuro di Erling Haaland, centravanti norvegese in forza al Borussia Dortmund ma contesi dalle principali big del calcio europeo. Al momento le due squadre in vantaggio per accaparrarsi il classe 2000 sono Real Madrid e Manchester City, ma il Barcellona non ha perso del tutto le speranze.

Sembra infatti che il presidente blaugrana Joan Maria Laporta abbia intenzione di organizzare un vertice a marzo con gli agenti del giocatore per provare a convincerlo che la scelta giusta per la propria carriera sia il Barcellona. Haaland ancora non ha firmato con nessuna squadra, e lo stesso Dortmund ha invitato il ragazzo a chiarire il proprio futuro entro e non oltre il mese di marzo.

OMNISPORT