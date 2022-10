Barcellona: Dembelè potrebbe partire già a gennaio

17-10-2022 11:19

Momento negativo per i blaugrana che oltre a rischiare di dover dire addio alla Champions League, ieri hanno subito un pesante 3-1 a Madrid nel derby più sentito della Liga.

La panchina di Xavi adesso pare non essere più salda come un tempo e iniziano anche ad inseguirsi voci sul prossimo mercato di gennaio: Ousmane Dembele ad esempio è uno dei giocatori su cui si sono posate le attenzioni di altri club.

Lui è senza dubbio, uno dei titolarissimi di Xavi ma questo non basta al francese per sentirsi un intoccabile. Anzi, stando a quanto riportato da ‘elnacional.cat’, la volontà del presidente Laporta sarebbe quella di cederlo già nel mercato di gennaio. Il francese è stato protagonista di una lunga telenovela per il rinnovo, arrivato al termine di una trattativa estenuante e nel suo contratto esiste una clausola da 50 milioni.

Il suo nome è spesso accostato al Paris Saint-Germain, così come alle squadre di alta classifica della Premier League, ma Dembele piace anche in Italia soprattutto a Milan e Juventus.