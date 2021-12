Barcellona, il nuovo talento Gavi: "Il Camp Non è un sogno"

24-12-2021 15:49

Gavi è il nuovo talento del Barcellona che, assieme a Pedri, ha il compito di far tornare i blaugrana ai fasti di un tempo attraverso il progetto tecnico della Masia, ovvero il settore giovanile. Risultati importanti già in questa stagione, per Gavi si prospetta una seconda parte di stagione ancora più da protagonista.

Queste le sue parole a margine della premiazione del “Giovane dell’anno” nella sua città natale, Los Palacios e Villafranca:

“Sono sempre stato del Barça, fin da quando ero piccolo. Era chiaro che volevo giocare per questa squadra, per me giocare al Camp Nou era un sogno e l’ho realizzato. Nei primi tempi il distacco da casa mi è costato molto, ma con il passare dei mesi e della stagione mi sono adattato. Alla fine è andato tutto bene”.

