Barcellona, il vicepresidente è in contatto con Messi

Non sarebbe un'utopia il ritorno dell'argentino campione del mondo, che attualmente gioca in Francia con il Psg

31-03-2023 13:22

Leo Messi di nuovo al Barcellona? Non è fantacalcio a sentire Rafael Yuste, vicepresidente degli azulgrana che ha parlato della questione nel corso della presentazione della decima edizione del ‘Barca Academy World Cup’. Il numero uno del club catalano sul possibile ritorno dell’argentino campione del mondo ha detto: “Ovviamente mi piacerebbe vederlo tornare. Per quello che potrebbe rappresentare a livello sportivo, sociale ed economico. Si, siamo in contatto con loro”. I tifosi blaugrana naturalmente sognano che il loro idolo, che a Barcellona ha vinto tutto, possa tornare lasciando il Psg.