Barcellona, in arrivo il rinnovo di Sergi Roberto

Il giocatore firma sino alla stagione 2024/25

02-02-2023 12:02

Il Barcellona e Sergi Roberto sono vicini a trovare l’accodo per il rinnovo di contratto. Lo rende noto Sport facendo sapere che il giocatore, 31 anni il 7 febbraio e attualmente in scadenza di contratto, si legherà ai blaugrana per un’ulteriore stagione con opzione per il 2024/25. Rinnovi fondamentali per la squadra di Xavi, che dopo Busquets sta quindi perfezionando il prolungamento di un’altra bandiera del Barcellona degli ultimi anni, orfani di Messi e Piquè, che hanno lasciato il club Blaugrana nel corso delle ultime stagioni.