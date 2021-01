Barcellona, in tre per la presidenza

Dopo l’uscita di scena di Emili Rousaud, rimangono solamente 3 canndidati per la presidenza del Barcellona. Rousaud ha infatti annunciato che si defilerà dalle elezioni, e dunque non sarà lui a sostituire Josep Maria Bartomeu, dimessosi dalla carica ad ottobre quando già da mesi subiva attacchi pesantissimi da tutte le parti, non ultimo proprio da Leo Messi per quanto riguarda tutta la nota vicenda conntrattuale della Pulga.

Il motivo di questa rinuncia sarebbe il non voler entrare in questa “guerra sporca per la presidenza”, come lo stesso Rousaud l’ha definita.

I tre nomi che ora rimangono in corsa, dunque, sono quelli di Joan Laporta, Victor Font e Toni Freixa. In questo momento il favorito assoluto è l’ex presidente Laporta, che può contare su 9,625 firme validate, mentre si contano 4,431 e 2,634 firme rispettivamente per Font e Freixa. La data delle elezionin è fissata per domenica 24 gennaio 2021.

OMNISPORT | 14-01-2021 20:13