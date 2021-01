Barcellona, la risposta del Club alla pubblicazione del contratto di Messi

Come è ormai ben noto, questa mattina “Mundo Deportivo” ha pubblicato in prima pagina i dettagli del contratto di Lionel Messi col Barcellona. La notiza ha fatto scalpore in tutto il mondo soprattutto per le cifre incredibili riportate sopra, che hanno fatto drizzare i capelli e venire la pelle d’oca a più di un tifoso.

A seguito di questo incredibile Scoop, non si è fatta attendere la risposta del Club Blaugrana tramite una nota sul proprio sito ufficiale:

“Viste le informazioni pubblicate oggi sul quotidiano El Mundo in relazione al contratto professionale firmato tra l’ FC Barcelona e il giocatore Lionel Messi, il Club si rammarica che sia stato divulgato pubblicamente, trattandosi di un documento esclusivamente privato disciplinato dal principio di riservatezza tra le parti. L’ FC Barcelona nega categoricamente ogni responsabilità per la pubblicazione di questo documento e intraprenderà le opportune azioni legali contro il quotidiano El Mundo , per i danni che potrebbe causare in seguito a questa pubblicazione. L’ FC Barcelona esprime il suo pieno sostegno a Lionel Messi, in particolare ogni tentativo di screditare la sua immagine e danneggiare il tuo rapporto con l’entità in cui si è formato sportivo, per diventare il miglior giocatore nella storia del calcio”.

OMNISPORT | 31-01-2021 13:02