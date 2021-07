Barcellona, Laporta fiducioso sul rinnovo di Leo Messi

I colloqui tra Lionel Messi e il Barcellona per un nuovo contratto stanno “procedendo adeguatamente”, secondo Joan Laporta. Il sei volte vincitore del Pallone d’Oro, che ha trascorso tutta la sua carriera al Camp Nou, è ora ufficialmente uno svincolato dopo che il suo accordo con il Barcellona è scaduto alla fine di giugno.

È stato accostato con il Manchester City e il Paris Saint-Germain in passato, ma il 34enne è ampiamente dato per rimanente ali Blaugrana nonostante i loro problemi finanziari. Tuttavia, il Barca deve prima ridurre il suo Salary-Cup se vuole rispettare le regole del fair play finanziario de LaLiga e offrire a Messi l’accordo che sta aspettando.

Il futuro nel club di Messi è ora di nuovo al centro delle attenzioni dopo aver aiutato l’Argentina a raggiungere il successo in Copa America la scorsa settimana, e il presidente del Barca Laporta rimane speranzoso che i termini possano essere concordati. Queste le sue parole:

“[Il rinnovo di Messi] sta procedendo adeguatamente”, ha detto ai giornalisti durante la presentazione dello spettacolo di Mago Pop ‘Nothing is Impossible’.

“Tutti i catalani, il Barcellona, la Catalunya e tutto il mondo del calcio sono felici perché Leo ha vinto la Copa America. È molto emozionante vedere il miglior giocatore della storia del calcio emozionarsi per aver vinto un titolo come questo e ha fatto piangere tutti noi di gioia. Lui è molto felice, siamo tutti felici. Sono felice per Leo che ci è finalmente riuscito [a vincere la Copa America], insieme ai suoi compagni di squadra, e che l’Argentina sia ancora una volta nell’élite. Sono felice per la famiglia di Messi, per l’Argentina, per il Barcellona che è riconosciuto, ammirato e amato per avere questo legame con Leo”.

OMNISPORT | 13-07-2021 14:57