Barcellona, Laporta rassicura i tifosi sul futuro di Messi

Lo svincolato più illustre dell’estate è ancora tale.

Oltre un mese dopo la fine del proprio contratto con il Barcellona, Leo Messi non ha ancora apposto il proprio prezioso autografo sul nuovo contratto che dovrebbe legarlo a vita al club blaugrana, sconfinando anche in un ipotetico percorso dirigenziale dopo la fine della carriera agonistica.

Del resto i catalani sono alle prese con una gravissima crisi economica che costringerà Messi a tagliare il proprio ingaggio del 50%, ma prima di procedere la società deve abbassare il monte stipendi.

Il presidente Joan Laporta ha fatto il punto della situazione aggiornando i tifosi durante la presentazione dell’esterno Emerson Royal:

“Stiamo facendo tutto il possibile. La situazione sta procedendo, ma non abbiamo ancora risolto. Con Leo tutto sta andando bene, stiamo cercando di risolvere questioni importanti. L’obiettivo è che Leo Messi resti al Barcellona e so che questo è ciò che vuole anche lui. Vorremmo vederlo già nel Trofeo Gamper”.

C’è anche spazio per un appello ai vertici del calcio spagnolo: “Averlo con noi e nella Liga è incredibile perché spettatori e amanti del calcio possono vedere il miglior giocatore della storia. Vorremmo più flessibilità della Liga come avviene in altri campionati del continente. Ci piacerebbe anche poter comprare qualche altro giocatore”.



OMNISPORT | 02-08-2021 21:16