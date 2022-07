Barcellona-Lewandowski, il Bayern Monaco fa muro

11-07-2022 08:54

Il passaggio di Lewandowski al Barcellona si sta complicando. Secondo la Bild, il Bayern Monaco non sarebbe soddisfatto della proposta del club blaugrana per l’attaccante polacco (si parla di circa 40 milioni di euro).

La società tedesca punterebbe ad almeno 50 milioni di euro. Da ricordare che Lewandowski ha ancora un anno di contratto con il Bayern Monaco ma ha fatto sapere di volersene andare. Martedì è atteso in ritiro. Da capire se si presenterà o meno. Al momento, il suo passaggio al Barça è in una fase di stallo. Servirà un ulteriore sforzo da parte della società spagnola per sbloccare la trattativa.

