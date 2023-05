Barcellona: occhi puntati su Cancelo

Il Manchester City chiede però 50 milioni di euro

23-05-2023 14:33

Il Barcellona sta tentando l’assalto al Manchester City per acquistare Joao Cancelo, ora in prestito al Bayern. Secondo Sport, l’agente del giocatore Jorge Mendes sta lavorando con i blaugrana a questa possibilità, tuttavia ha spiegato che gli inglesi vorrebbero cederlo per 50 milioni di euro. L’ex Inter e Juventus vuole giocare in Spagna e sembrerebbe che sia in lizza anche il Real Madrid, che al momento non ha presentato offerte. La priorità, però, va al Barcellona, con il portoghese che è disposto anche a ridursi l’ingaggio.