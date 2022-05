Barcellona, partite negli States in estate: si torna ai tour dopo il Covid

19-05-2022 18:51

Il Barcellona ha annunciato che affronterà le squadre della Major League Soccer, l’Inter Miami e i New York Red Bulls, negli Stati Uniti, nel corso del proprio precampionato.

Il Barca ha ancora una partita nella stagione 2021/22 da giocare, domenica in casa contro il Villarreal, ma i piani sono già pronti, e i preparativi in vista della prossima stagione avviati.

La squadra di Xavi affronterà il Miami di David Beckham, che è stato anche accostato in passato al grande ex Barcellona Lionel Messi, al DRV PNK Stadium il 19 luglio e i Red Bulls alla Red Bull Arena 11 giorni dopo.

Con un grande divario di tempo tra questi due incontri, è stato riferito che il Barca spera ancora di organizzare amichevoli di alto profilo contro Real Madrid e Juventus.

Sarà il primo tour pre-stagionale dei giganti catalani in tre anni, quando si recarono anche negli Stati Uniti e in Giappone, a causa della pandemia di coronavirus.

Anche il Barca comunque ha in programma un’amichevole questo mese, avendo annunciato in precedenza una partita di esibizione contro una squadra dell’A-League All Stars a Sydney il 25 maggio, meno di 48 ore dopo la partita con il Villarreal.

OMNISPORT