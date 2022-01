Barcellona, se parte Dembele Xavi vuole due acquisti

27-01-2022 14:00

Sono ore frenetiche in casa Barcellona, impegnato a perfezionare gli ultimi acquisti per permettere a Xavi di avere una rosa molto competitiva per la seconda parte di stagione. Come riporta il giornalista Gerard Romero su Twitter, oltre al possibile arrivo in prestito dell’esterno spagnolo Adama Traore dal Wolverhampton (tra l’altro ex Barca), la dirigenza catalana sta continuando a lavorare per altri due obiettivi.

Nello specifico si lavora per una prima punta (Alvaro Morata rimane il primo obiettivo, ma va sistemata l’intricatissima questione Dembele) e un terzino (Tagliafico dell’Ajax prima scelta, ma le alternative non mancano).

