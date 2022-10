Barcellona, Suarez: "Spero che un giorno Koeman mi dica perchè mi ha fatto fuori"

01-10-2022 13:00

Luis Suarez vuole che Ronald Koeman gli dica in faccia perché lo ha cacciato dal Barcellona poco più di due anni fa. Suarez si è unito ai rivali dell’Atletico Madrid a parametro zero nel settembre 2020 dopo essere stato ritenuto un esubero da Koeman.

L’attaccante uruguaiano, che ora gioca nel suo club d’infanzia, il Nacional, ha segnato 198 gol in sei anni con il Barca. Suarez spera che Koeman, che è stato licenziato dai blaugrana nell’ottobre 2021 dopo soli 14 mesi do gestione, spieghi perché ha deciso di liberarsi di lui.

A Marca ha detto: “Il tempo passa e sì, per educazione e rispetto, lo saluterei. Se lo incontrassi, spero che Ronald abbia la grandezza, che ha avuto da giocatore del club, di dirmi in faccia la verità sul perché me ne sono andato e che non me ne sono andato per motivi calcistici o tecnici”.