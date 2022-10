Barcellona, Suarez svela la sofferenza di Messi: "Quanto piangeva"

09-10-2022 19:29

A Star+, Suarez ha svelato un retroscena su Messi pochi giorni prima del trasferimento all’Atletico Madrid: “In quel periodo ho visto Messi piangere come mai prima d’ora, siamo stati tutti colpiti profondamente da questa situazione, a livello personale sono rimasto devastato nel vedere cosa stava succedendo con il club in cui è cresciuto. Anche oggi mi chiedo perché le cose siano andate così, ma almeno ho avuto l’opportunità di partire ed essere felice all’Atletico”.

Infine, Suarez ha attaccato nuovamente l’ex dirigenza blaugrana: “Mi sono sempre presentato all’allenamento con la massima serenità e pronto a lavorare, ma il Barcellona ha insistito per tenermi separato da Leo lavorando da solo. Ho sofferto per la situazione che stavamo vivendo. Tornavo a casa a piangere ogni giorno, mi faceva male vedere come ci stavano trattando. Era come se tutto quello che stava succedendo fosse stata colpa nostra nonostante che dopo l’eliminazione in Champions League contro il Bayern Monaco, siamo stati tutti più uniti che mai, ma il club ha deciso di gestire le cose nel peggiore dei modi”.