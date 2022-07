Barcellona, tutto fatto per Lewandowski

16-07-2022 09:03

Il futuro di Robert Lewandowski è ora deciso. L’attaccante polacco sarà infatti molto presto un nuovo giocatore del Barcellona. Accordo raggiunto fra la società blaugrana e il Bayern Monaco a cui andranno 45 milioni di euro più cinque di bonus. Contratto triennale con opzione per un ulteriore anno per Lewandowski.

Il polacco non parteciperà in giornata alla presentazione della squadra bavarese per la nuova stagione, ma domenica dovrebbe andare a Barcellona per iniziare l’avventura in blaugrana. Dopo otto Bundesliga consecutive in otto anni, più la Champions League nel 2020, Lewandowski è così pronto a salutare il Bayern Monaco.

