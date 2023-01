Barcellona, Xavi puntualizza: "La Supercoppa non è stata una liberazione"

18-01-2023 19:40

Il netto 3-1 con cui il suo Barcellona ha sconfitto il Real Madrid nel ‘Clasico’ che è valso la Supercoppa di Spagna rasserena l’ambiente sulla bontà del nuovo progetto, anche se l’ex centrocampista dei catalani non lo reputa necessario: “Non mi sento in misura maggiore libero, il Barcellona è casa mia e vivo quest’avventura come un affare di famiglia; ci vuole equilibrio sul piano mentale. A me interessa che la squadra giochi un bel calcio e vinca giocando come collettivo, questo è successo domenica. Conosco il Club, non è una liberazione”.

L’allenatore del Barcellona è infine pronto ad accogliere Depay: “Non ho notizie di mercato, è un ragazzo positivo e un buon professionista. Ci proverò a parlare”.