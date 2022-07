Barcellona, Xavi spinge per il ritorno di Messi al Camp Nou

30-07-2022 11:59

Xavi ha dato una forte indicazione sul fatto che il Barcellona proverà di nuovo a ingaggiare Lionel Messi il prossimo anno.

Il tecnico del Barca ha dichiarato all’inizio della settimana che sarebbe “impossibile” per i giganti catalani riportare la leggenda del club Messi al Camp Nou durante questa finestra di mercato, dato che è sotto contratto con il Paris Saint-Germain.

Il capitano argentino si è unito al PSG con un contratto biennale l’anno scorso, dopo aver clamorosamente concluso la sua carriera di 21 anni con i Blaugrana, che non potevano permettersi di trattenerlo per ragioni finanziarie.

Il presidente del Barça, Joan Laporta, giovedì ha dichiarato di ritenere che i giganti della Liga “trasformeranno questa aspirazione in realtà”, quando gli è stato chiesto di parlare della prospettiva di ingaggiare Messi.

Xavi vorrebbe che il suo ex compagno di squadra tornasse al Barcellona, ma dice che non accadrà finché sarà sotto contratto con i campioni della Ligue 1.

Queste le sue parole: “Ora ha un contratto, è un’utopia, ci concentreremo su quest’anno. Ovviamente, vorrei che il tempo di Leo al Barca non finisse come è finito e che avesse un’ultima possibilità di salutare come il migliore della storia. Ovviamente mi piacerebbe, sì, mi piacerebbe che accadesse, ma lui ha un contratto”.

Xavi ha ricevuto un grande sostegno dal mercato in vista della stagione 2022-23, con il Barca che ha acquistato Robert Lewandowski, Raphinha e Jules Kounde. Anche Franck Kessie e Andreas Christensen sono arrivati, però a parametro zero, ma Xavi vorrebbe comunque che arrivassero altri giocatori.

Ecco il suo commeto “Tutto ciò che viene rinforzato è buono. Ho già detto che ci dovrebbero essere due giocatori per ruolo, e quest’anno con la Coppa del Mondo ce ne saranno di più. Abbiamo bisogno di calciatori per competere e migliorare. Sì, vogliamo rinforzarci ancora, più siamo meglio è”.

