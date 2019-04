Bargiggia: Anche Adani avrebbe vinto 6 scudetti da tecnico

Il Tapiro d’oro consegnato ad Allegri ieri da Valerio Staffelli non è stato l’ultimo atto dell’infinita polemica tra l’allenatore della Juventus e Lele Adani dopo i botta e risposta in diretta e a mezzo stampa e radio. Il tema continua ad essere caldissimo e l’ultima provocazione arriva da Paolo Bargiggia. Il giornalista di Mediaset sin dal primo momento si è schierato senza se e senza ma dalla parte dell’opinionista di Sky (” meglio di tanti giornalisti sportivi. Lui ha la coerenza e la dignità di fare ancora delle domande scomode. Molti della mia categoria sanno solo fare gli zerbini ormai”) e su twitter va all’attacco.

LA PROVOCAZIONE – Bargiggia scrive sui social: “Ma con quale presunzione da onniscente, Allegri il giorno dopo dice che Adani non è ferrato? Che magari ha più conoscenze di lui, con la differenza che non allena per scelta…E se avesse allenato magari avrebbe vinto gli stessi scudetti dello juventino”. Il mondo del web si divide, molti si dicono in assoluto disaccordo: “Se dopo 3 settimane chiedi ancora della partita di Champions o non sei ferrato e non sai cos’altro dire, oppure sei uno messo lì per riempire lo spazio, dopo Inter – Juve tra l’altro, perché non chiedere di Juve-Real 2018?” o anche: “Perche’ Adani non si mette in gioco? paura che al primo esonero gli rinfacciano tutte le critiche? eppure potrebbe allenare ma non lo fa…paura o coscienza di non essere all’altezza?”.

LE REAZIONI – L’idea che Adani tecnico avrebbe potuto battere ogni record fa sorridere ma non solo: “Quindi Adani ha preferito perseguire una brillante carriera da opinionista piuttosto che limitarsi a vincere 6 campionati di Serie A? Mmmmm…. Ci sta. Effettivamente non ci avevo pensato” o anche: “Probabilmente non segue spesso le domande che Adani rivolge ad alcuni allenatori. A volte prima di esprimere giudizi sarebbe opportuno documentarsi come fanno i giornalisti…”. Per alcuni Adani infierisce solo su Allegri: “Ma non fa lo stesso con Sarri e Ancelotti. Con loro non gli chiede conto del mancato pragmatismo. In quel caso, il “bel gioco” rende positive tutte le stagioni, anche quelle in cui si arriva a -20 dalla prima con 6 sconf e si è fuori da CL ai gironi, EL” o anche: “Assolutamente in disaccordo con lei. Adani fa parte di tutte quelle persone che nel mondo della TV di oggi sa solo ed esclusivamente riempirsi la bocca! Perdente da giocatore, esibizionista da opinionista”. Non manca però chi attacca Allegri: “Allegri oltre ad essere arrogante è l’uomo più fortunato del mondo, Conte si è costruito 3 scudetti con l’organizzazione e il sudore, Allegri si è trovato il lavoro fatto, una società pronta ad investire e avversarie in serie A di discutibile valore tecnico. Avrei vinto anch’io”.

