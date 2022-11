Basket, 150 anni di Reyer Venezia. Il bilancio di Casarin

30-11-2022 09:25

Federico Casarin, presidente della Reyer Venezia dal 2015, ha parlato oggi a La Gazzetta dello Sport in occasione dei 150 anni della società

“Vogliamo riproporre lo spirito e i valori di 150 anni fa adattandoli ai tempi di oggi. Ricordare il passato serve per valutare il presente e guardare al futuro. Il nostro progetto è iniziato nel 2006 quando Brugnaro, l’anima di questa Reyer e la persona a cui devo tutto come dirigente, ha rifondato il club che era in B-2. Da allora è diventato un impegno quotidiano che va oltre la partita e che continua a crescere a stretto contatto con tutta la comunità veneziana”.

Si parla anche del nodo palazzetto: “Anche per questo c’è un pro­getto legato al “Bosco di Venezia” presso il Quadrante di Tessera, vicino all’aeroporto. Esiste un rendering che comprende il nuovo stadio di calcio e nuovo palasport sui 10mila posti. La città di Venezia ha bisogno di un nuovo grande contenitore per esporre al meglio le proprie eccellenze. Non parlo solo di cane­stri. Qualcuno ha detto che la Reyer sta al basket come la Feni­ce sta alla cultura. Siamo pronti per questa sfida”.