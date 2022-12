Basket, Baldasso: "Stare bene come gruppo ci aiuterà"

13-12-2022 16:09

Non è il miglior momento per l’Olimpia Milano soprattutto in chiave europea.

A Repubblic Milano ne ha parlato Tommaso Baldasso cercando di essere fiducioso e positivo.

«Giocatori diversi, persone diverse e qualità diverse: il bello è poter vedere e imparare cose differenti. Bisogna adattarsi al giocare assieme e quest’anno, a causa dei continui infortuni, è stato più difficile e ci è voluto più tempo rispetto alla passata stagione che per me è stata speciale. Oggi stiamo attraversando un momento di difficoltà e credo che il fatto di stare bene assieme ci aiuterà tantissimo ad uscirne e a suddividere tra noi la pressione per non disunirci quando arrivano dei cazzotti».