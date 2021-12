Basket, continuano i rinvii: rimandata anche Reggio Emilia - Tortona

26-12-2021 12:13

Salgono a sei i rinvii della 13a giornata della LegaBasket UnipolSai, ultimo match a essere spostato, sempre causa Covid quello delle 17.30 tra Unahotels Reggio Emilia e Bertram Derthona Basket.

Si giocano solo due match:

Happy Casa Brindisi vs Carpegna Prosciutto Pesaro | 18:00, 26 dicembre

Nutribullet Treviso vs Germani Brescia | 19:00, 27 dicembre

Unahotels Reggio Emilia vs Bertram Derthona Basket: RINVIATA

Dolomiti Energia Trentino vs Openjobmetis Varese: RINVIATA

Vanoli Basket Cremona vs Allianz Trieste: RINVIATA

Fortitudo Kigili Bologna vs Banco di Sardegna Sassari: RINVIATA

Umana Reyer Venezia vs GeVi Napoli: RINVIATA

AX Armani Exchange Milano vs Virtus Segafredo Bologna: RINVIATA

