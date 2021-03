Virtus in semifinale di Eurocup, Djordjevic commenta l'impresa

La Virtus Bologna c’è: Teodosic e compagni si sono imposti in trasferta sullo Joventut per 78-84 in gara due dei quarti di finale dell’EuroCup 2020-2021 conservando così la propria imbattibilità in campo internazionale.

Gli emiliani hanno così centrato il passaggio alla semifinale, per la gioia di Aleksandar Djordjevic: “Non è stata facile e del resto non può esserlo, quando sei tra le prime otto squadre di una competizione così importante – ha detto il coach serbo nel post partita – Joventut è una grande squadra. Hanno mostrato il loro carattere e messo dei quintetti tutte le energie che avevano”.

“Hanno segnato dei tiri da tre fantastici e sono tornati sotto. Abbiamo avuto un momento di down, ma l’abbiamo chiuso come sappiamo. Siamo solo felici di aver passato il turno. Vedremo chi affronteremo in semifinale, siamo ancora un un po’ lontani. Ma dobbiamo pensare solo a noi stessi”.

OMNISPORT | 26-03-2021 22:25