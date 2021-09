Basket, Ettore Messina: “Si riparte da zero, le squadre si sono rinforzate”

Mancano due settimane all’inizio della stagione di Eurolega e fra le pretendenti per un posto al sole, dopo la Final Four raggiunta l’anno scorso, c’è anche l’Olimpia Milano di Ettore Messina. La formazione meneghina culla il sogno di migliorare il terzo posto della scorsa stagione, ma il suo coach, nel Media Day verso l’inizio della competizione, pensa al concreto, stoppando subito facili entusiasmi.

“Partire dicendo che vogliamo fare meglio della passata stagione – afferma a Sky Sport –, non sarebbe né realistico né intelligente, anche perché vorrebbe dire arrivare in finale“.

Poi prosegue con una valutazione generale sui roster e sul mercato delle formazioni iscritte alla manifestazione: “Si riparte da zero. Tutti in estate si sono rinforzati, le squadre di Eurolega hanno saccheggiato, se così possiamo dire, tutte le altre competizioni, andando a prendere i migliori giocatori disponibili. Mi sembrano tutte molto forti: faccio fatica a pensare a dieci squadre che non faranno i playoff“.

Rispetto per tutti, basso profilo e tanta voglia di lavorare. L’esordio in Eurolega per Milano è previsto in casa, il 30 settembre contro il CSKA Mosca.

