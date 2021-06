Basket, Europeo donne: Italia sconfitta dalla Serbia

Il primo match all’Europeo per le donne del basket si chiude con una sconfitta al primo tempo supplementare, dopo aver dominato per 38′. Una delusione per le azzurre che sono crollate alla fine. Prossimo match domani alle 15 contro il Montenegro.

Italia-Serbia 81-86 d.t.s, il tabellino

Italia: Keys 5, Romeo 8, Bestagno 12, Carangelo 12, Zandalasini 18, Pan 9, De Pretto n.e., Andrè 5, Cinili, Attura, Cubaj 9, Penna 3. All.: Lardo

Risultati e classifica del girone B

Italia-Serbia 81-86

Montenegro-Grecia 70-55

Classifica: Montenegro e Serbia 1-0, Grecia e Italia 0-1

OMNISPORT | 17-06-2021 22:19