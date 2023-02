Basket, Final Eight di Coppa Italia: Bologna e Brescia cercano la finale

La prima a scendere un campo è Bologna contro Tortona, poi spazio a Brescia contro Pesaro

18-02-2023 13:04

Virtus Segafredo Bologna – Bertram Yachts Tortona è la prima semifinale della Final Eight 2023 di Coppa Italia, tra la testa di serie numero 2 e la numero 3 del tabellone.

Le due società si sono affrontate anche nella scorsa Coppa Italia (vinse il Derthona, da testa di serie numero 6).

Per la Virtus questa è la 10ª qualificazione alle semifinali su 15 edizioni giocate e fino ad ora ne ha vinte 7 su 9 giocate.

Per Tortona è la seconda partecipazione e seconda qualificazione alla semifinale, l’anno scorso aveva giocato la finale contro l’Olimpia Milano (quest’anno subito eliminata).

Alle 20.45 toccherà invece alla Germani Brescia e Carpegna Prosciutto Pesaro.

Questa è la seconda semifinale consecutiva per i biancoblu che nella scorsa edizione aveva battuto Trento nei quarti prima di uscire per mano di Milano battuta giovedì nel primo quarto di finale.

Soltanto in un’edizione di Final Eight su cinque giocate Brescia non è riuscita a passare il primo turno, quella del 2020 a Pesaro (battuta dalla Fortitudo Bologna). In tutte le altre 4 edizioni, compresa quella che su sta giocando a Torino, ha sempre raggiunto almeno la semifinale, culminando nella finale del 2018 persa poi contro Torino.