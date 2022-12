Basket, Galbiati si prepara al derby: "Dobbiamo essere aggressivi"

24-12-2022 12:22

Non si ferma nemmeno il campionato di Basket.

Il 26 dicembre tante le sfide in programma come il derby tra Olimpia Milano e Openjobmetis Varese: “La partita contro Trieste ha avuto tre volti – spiega coach Galbiati – uno eccellente, dove siamo andati avanti nel risultato anche più volte, uno difficile, dove abbiamo subìto la rimonta anche a causa di errori nostri, e poi il finale, dove ci siamo comportati in maniera discreta nonostante qualche alto e basso di troppo.In questa ultima fase siamo stati bravi a non disunirci; in attacco ci siamo affidati a chi era più caldo mentre in difesa abbiamo limitato le loro bocche di fuoco stando insieme come squadra. La cosa più bella è stata la spinta del nostro pubblico; se abbiamo vinto lo dobbiamo in gran parte ai nostri tifosi che anche nel momento più complicato del match ci hanno dato la carica”.

E poi: “Lunedì affrontiamo Milano, squadra che abbiamo già incrociato in precampionato.Dovremo provare ad imporre la nostra pallacanestro limitando la loro che è esattamente opposta alla nostra. Non saranno nel loro migliore momento, ma hanno tantissima qualità; se gioca e difende come sa e come può tende a “stritolarti”. Dovremo essere bravi a non farci stritolare e a scappare via facendo valere le nostre caratteristiche.”