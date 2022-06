Basket, il pronostico di Vittorio Gallinari: "Virtus favorita"

04-06-2022 11:02

Vittorio Gallinari, ex stella italiana del Basket, a Il resto del Carlino ha parlato delle finali scudetto.

Sul pronostico spiega: “Dico 50 e 50. Anche se la Virtus sembra più in fiducia. Aver vinto l’EuroCup è già qualcosa di speciale”.

E poi su Messina e Scariolo: “Grande equilibrio. Dico 55 per Ettore e 45 per Sergio. Ma solo perché ho un legame affettivo con Messina. Il primo anno a Bologna, fui allenato da Bob Hill. Poi due stagioni fantastiche con Ettore. Sergio però… Vale in pieno il ragionamento per Belinelli. Le sue capacità sono fuori discussione, ma era lontano dall’Italia da tempo. Si è calato nella nuova realtà con una semplicità incredibile. Non era facile. Arrivava dopo Djordjevic, arrivava in una squadra che aveva appena vinto lo scudetto. Lui ha fatto sembrare questo passaggio assolutamente naaturale. Nonostante la pressione”.