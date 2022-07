Basket in lutto: si è spento Gustavo Tolotti

17-07-2022 15:31

Nella giornata di ieri ci ha lasciati Gustavo Tolotti, storico centro della grande Viola Reggio Calabria, squadra che ha visto crescere tra le sue fila grandi campioni del basket, come per esempio Manu Ginobili.

Tolotti si è spento a 55 anni a causa di un male incurabile. Lascia la moglie Angela e i figli Matteo e Gaia.

12 anni a Reggio Calabria per Tolotti a cavallo tra gli anni ’80 e ’90. Come ricorda anche la Gazzetta dello Sport, è stato compagno di squadra di campioni del mondo della palla a spicchi, come per esempio Phil Melillo, Joe Bryant e Dan Gay.