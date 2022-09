14-09-2022 16:33

L’Italbasket è al secondo appuntamento in pochi giorni con la storia. Alle 17.15, gli Azzurri guidati da coach Gianmarco Pozzecco affronteranno la Francia nei quarti di finale dell’Europeo 2022.

Dopo la vittoria storica contro la Serbia, una delle giornate più belle della storia recente del basket azzurro, l’Italia della palla a spicchi non vuole smettere di sognare e punta la semifinale. Il vantaggio della nostra nazionale è quello di poter entrare in campo con la mente libera, senza nulla da perdere, ma con solamente la speranza di entrare ancora di più nella leggenda.

Chi vincerà questo incontro se la vedrà, in semifinale, con la vincente di Polonia-Slovenia. Già definita invece l’altra semifinale in tabellone, con i padroni di casa della Germania che hanno battuto la Grecia e se la vedranno con la Spagna, giunta all’11ª semifinale consecutiva.

Italia-Francia: azzurri per la leggenda, serve un’altra impresa

La nazionale transalpina può vantare diversi giocatori di livello NBA, primo tra tutti Rudy Gobert, centro dei Minnesota Timberwolves (14 punti e 10.3 rimbalzi di media), che ha giganteggiato nell’ottavo di finale contro la Turchia. Al momento attuale inoltre, la Francia può vantare appena il 17° attacco di questo EuroBasket 2022 (78.0 punti realizzati a partita).

Non dimentichiamo inoltre Evan Fournier, esterno dei New York Knicks, miglior realizzatore della formazione francese con 14.7 punti di media a gara. La nazionale guidata da Vincent Collet ha vinto tre partite e ne ha perse due nel girone, con 381 punti fatti e 379 subiti. Agli ottavi poi l’87-86 contro la Turchia.

Come ricordato dal Poz prima delle Serbia, l’Italia vanta una grande difesa da 78.3 punti subiti in media, e in attacco se la sta cavando egregiamente soprattutto coi tiri da tre (la statistica dice 12 triple a partita, 12.3, col 37.4%). Simone Fontecchio è il miglior realizzatore dell’Italia con 19.2 punti a gara (ottavo per punti nel torneo, primo Giannis Antetokounmpo con 29.3). Achille Polonara (7.0) è il migliore per rimbalzi e Marco Spissu (4.8) l’assistman migliore.

Nel girone gli azzurri sono arrivati quarti con tre vittorie e due sconfitte, 408 punti realizzati e 363 subiti. Inutile, invece, ricordare quanto successo agli ottavi col 94-86 sulla Serbia.

Guardando ai precedenti che coinvolgono Italia e Francia, nella storia degli Europei sono veramente molti, addirittura 21. Il record è di poco in favore della squadra transalpina (11-10), quasi pari dunque, anche se Les Blues hanno trovato il successo in sette degli ultimi otto scontri diretti a partire dal 1993.

Francia-Italia sarà comunque speciale, dato che a Berlino sarà la partita numero 101 dal 1926 ad oggi, molto di più di quante non se ne contino con qualunque altra squadra nel mondo. I precedenti sono favorevoli agli azzurri (58/42), ma la Francia ha trionfato in quello più fondamentale e recente, il quarto di finale alle Olimpiadi di Tokyo. Finì 84-75.

Italia-Francia: le formazioni

ITALIA FRANCIA 0 Marco Spissu 0 Elie Okobo 1 Niccolò Mannion 2 Amath M’Baye 6 Paul Biligha 3 Timothe Luwawu-Cabarrot 7 Stefano Tonut 4 Thomas Heurtel 9 Nicolò Melli 7 Guerschon Yabusele 13 Simone Fontecchio 10 Evan Fournier 16 Amedeo Tessitori 11 Theo Maledon 17 Giampaolo Ricci 17 Vincent Poirier 25 Tommaso Baldasso 21 Andrew Albicy 33 Achille Polonara 22 Terry Tarpey 54 Alessandro Pajola 27 Rudy Gobert 70 Luigi Datome 33 Moustapha Fall

FAQ Dove si gioca Italia-Francia di basket? Al Forum di Assago (Milano) Quando si gioca Italia-Francia di basket? Alle 18.00 del 14 settembre 2022

