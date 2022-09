EuroBasket, l'Italia realizza l'impresa: battuta la Serbia di Jokic!

11-09-2022 20:20

Da non credere. Eppure l’incredibile, l’impensabile è successo. L’Italia batte la Serbia dei fenomeni Jokic e Micic per 94-86 negli ottavi degli Europei di basket 2022. Ai quarti, mercoledì (palla a 2 alle ore 17.15), gli azzurri incontreranno la Francia di Gobert e Fournier.

Un anno dopo l’impresa di Belgrado – quando gli azzurri ottennero il pass per le Olimpiadi – l’ItalBasket torna a battere la Serbia. Questa volta la nazionale slava ha sul parquet Nikola Jokic: il due volte MVP dell’NBA, stella di Denver. L’Italia in un complicato primo tempo è brava a rimanere agganciata alla Serbia. Poi arriva l’espulsione del commissario tecnico, Gianmarco Pozzecco, che “ci dà una spinta” come detto da Marco Spissu a fine gara a Sky Sport. Gli azzurri nel terzo quarto guadagnano margine, trascinati proprio dal giocatore della Reyer Venezia, poi piazzano la zampata decisiva nel quarto quarto.

È stata la serata che proprio Spissu potrà raccontare per il resto della sua vita: 22 punti per lui e giocate da MVP. Poi ci sono i 21 di Niccolò Melli – che si è preso anche il lusso di stoppare per due volte Jokic – e i 19 di Simone Fontecchio: “Abbiamo fatto un’impresa indescrivibile” ha sentenziato il nuovo giocatore degli Utah Jazz.

Il tabellino

ITALIA-SERBIA 94-86

Italia: Fontecchio 19, Melli 21, Polonara 16, Spissu 22, Tonut 5; Biligha, Datome 6, Mannion 2, Pajola 1, Ricci 2. N.e.: Tessitori, Baldasso. All.: Pozzecco.

Serbia: Jokic 32, Kalinic 12, Lucic 8, Marinkovic 8, Micic 16; Davidovac, Guduric 2, Jagodic-Kuridza 6, Jaramaz, Milutinov 2. N.e.: Ristic. All.: Pesic.