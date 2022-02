Basket Italia, Imbrò: "Sinceramente non mi aspettavo la convocazione"

10-02-2022 10:49

Buone notizie per il capitano della Nutribullet Treviso, Matteo Imbrò che è entrato nella long list della Nazionale italiana da cui verranno poi scelti i 14 effettivi che parteciperanno alla doppia sfida con l’Islanda del 24 e 27 febbraio, valida in vista delle qualificazioni ai mondiali 2023.

Una convocazione in maglia azzurra che torna dopo ben sei anni. La sorpresa nelle sue parole rilasciate su “Il Gazzettino – Treviso”.

“Sono stato felice di leggere il mio nome. Già il fatto di esserci vuol dire che mi sono meritato la chiamata. E per questo sono contento.

Sinceramente non me lo aspettavo. Non ho parlato con coach Sacchetti o altri, è stata una sorpresa. Come ogni stagione, io cerco sempre di migliorare e di pormi degli obiettivi sempre più elevati, quest’anno ad esempio confrontandomi in ambito europeo.

Rientrato dall’infortunio volevo tornare a dimostrare di essere un giocatore di alto livello, soprattutto vorrei dimostrarlo ancora di più d’ora in avanti: quello che hai fatto in passato non conta, conta quello che stai facendo”.

