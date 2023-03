Basket, la Virtus sfida Pesaro

I bolognesi provano a mantenere il primato in classifica

26-03-2023 12:24

La Virtus Segafredo Bologna sfida oggi alle 19.00 la Carpegna Prosciutto Pesaro.

A presentare il match l’Assistant Coach Iacopo Squarcina: “Affrontiamo Pesaro, una squadra per la quale abbiamo grande rispetto, una classica del basket italiano, un match molto sentito da entrambe le parti. La VL gioca con grande aggressività, come dimostrato dal primo posto nelle statistiche nelle palle recuperate e in quella dei falli commessi, in attacco possono sfoderare tante armi, hanno diversi tiratori con percentuali molto alte dall’arco e sono infatti terzi nei punti segnati a partita. Dal nostro punto di vista vogliamo vincere per mantenere il primato in classifica che ci siamo meritati e conquistati nell’ultima gara e vogliamo farlo davanti ai nostri tifosi che in ogni partita continuano a dimostrarci grande calore e sostegno.”