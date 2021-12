Basket, Lega A: tre gare rinviate

29-12-2021 21:32

Tre le partite della quattordicesima giornata di Lega A rinviate a causa delle disposizioni Covid: Sassari-Trento, Varese-Venezia e Tortona-Cremona.

“Il Presidente della LBA Umberto Gandini,

– in merito alla partita in programma in data 2 gennaio 2022 tra Banco di Sardegna Sassari e Dolomiti Energia Trentino, valida per la 14^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai;

preso atto dell’impossibilità di disputare l’anzidetta partita a causa del provvedimento assunto in data 28/12/2021 da ATS Sardegna di Sassari che, a seguito di positività riscontrate nel Gruppo Squadra del Banco di Sardegna Sassari, ha imposto alla stessa un periodo di quarantena fino al 03/01/2022,

– In merito alla partita in programma in data 2 gennaio 2022 tra Openjometis Varese e Umana Venezia, valida per la 14^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai, richiamato il precedente provvedimento del 25 dicembre scorso,

preso atto della data del 4 gennaio stabilita dalla ATS Insubria per una possibile ripresa dell’attività agonistica della squadra varesina e quindi della impossibilità di disputare l’anzidetta partita,

– In merito alla partita in programma in data 3 gennaio 2022 tra Bertram Derthona Tortona e Vanoli Basket Cremona, valida per la 14^ giornata di andata del Campionato di Serie A UnipolSai, richiamato il precedente provvedimento del 23 dicembre scorso,

preso atto del perdurare della situazione di positività di numerosi soggetti con l’aggiunta di ulteriori positività all’interno del Gruppo Squadra Vanoli Cremona; della comunicazione della ATS della Val Padana in merito alla durata del periodo di quarantena;

preso altresì atto della comunicazione della ATS di Alessandria in data 26 dicembre 2021 che imponeva un periodo di isolamento del gruppo squadra Bertram Tortona e preso atto della impossibilità di disputare l’anzidetta partita;

dispone il rinvio di tutte e tre le partite prese in esame. Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero delle partite”.

OMNISPORT