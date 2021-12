Basket, Milano cerca di dimenticare l'Eurolega e riparte da Brindisi

04-12-2021 18:10

Dopo un altro k.o in Europa la formazione di Messina riparte dal campionato e dalla sfida di domani, 5 dicembre, contro Brindisi.

Per i milanesi si trattta della sesta sfida di campionato affrontata a distanza di 48 ore dalla gara precedente, è la terza volta che succede in trasferta e la seconda.

Si tratta di una sfida al vertice, perché Brindisi si trova al terzo in posto in classifica con tre battute d’arresto.

A presentare il match coach Mario Fioretti: “Brindisi è una delle squadre più solide del campionato. In casa sua ci ha sempre messo in difficoltà, è dotata di talento sia vicino che lontano dal canestro, e ha in Nick Perkins uno dei giocatori più importanti del campionato dentro un sistema capace di esaltare il suo talento. Dovremo fare attenzione soprattutto alla versatilità dei lunghi e alla capacità di crearsi un tiro dei loro esterni”.

OMNISPORT