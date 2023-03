Basket, Meneghin: "L'Olimpia pensi una gara alla volta"

L'ex di Milano ha parlato della situazione della squadra di Ettore Messina

26-03-2023 13:43

Dino Meneghin, ex dell’Olimpia Milano, ha parlato oggi a Gazzetta dello sport proprio della squadra di Ettore Messina.

“Mi­lano deve pensare a una partita alla volta senza troppi program­mi. Sulla carta si può fare tutto, quando si gioca è un’altra cosa soprattutto in campi difficili co­me quelli dove andrà. In più la corsa ai playoff dipende dai risultati degli altri. La cosa più importante è che ora ha fiducia. In più sta recupe­rando gli infortunati facilitando il lavoro di Messina nelle rotazio­ni. Le rotelline stanno andando al punto giusto. Le percentuali migliori dell’ultimo periodo so­no importanti nel gioco di oggi che si basa molto sul tiro da fuo­ri.”

E poi spiega come a suo parere si giochi troppo: “Sì, è un problema. Ed è un pe­ricolo per i giocatori. Il rischio è che arrivino nel finale di stagio­ne stanchi, malconci. Se si spre­me troppo l’arancia, alla fine c’è poco succo.”