Basket, Messina: "Da 30 anni si aspettano tutti che vinca"

Il coach dell'Olimpia Milano ha parlato in una lunga intervista a Gazzetta

27-05-2023 10:28

In vista della semifinale dei playoff di basket, Ettore Messina ha parlato in una lunga intervista a Gazzetta dello Sport.

L’Olimpia sfida oggi la Dinamo Sassari e sulle condizioni del suo club: “Sta bene, qualcuno è indietro ma sta crescendo. Contro Pesaro la squadra ha dimostrato brillantezza fisica e segnato 90 punti di media. In difesa è stata solida, come quasi sempre in questa stagione”.

Sugli avversari dice:”Dopo Natale ha fatto una bellissima stagione. È cresciuta molto da quando hanno cambiato il centro americano con Stephens. Ha valorizzato Diop che ha giocato un’ottima serie contro Venezia e ha recuperato Dowe che per loro è importante”.

Un pensiero poi ai singoli da Shields che sta crescendo fino al futuro di Napier: “Il contratto è in scadenza. Ha fatto tantissimo per noi. Speriamo che gli sia piaciuto stare a Milano”.

Infine sulla sua tempa: “Mi incazzo se mi fanno incazzare. È facile essere tranquilli quando puoi vincere e non devi vincere. Ed è un gran divertimento essere sfavoriti. Io da oltre trent’anni ogni giorno lavoro in squadre che tutti si aspettano debbano solo vincere. Quando ero vice di Popovich a San Antonio ero un mago di tranquillità”.