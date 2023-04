Basket: morto Cedric Henderson campione d’Italia con l’Olimpia

Il cestista aveva 57 anni. Nel 1985/86 a Milano la sua stagione più bella, coincisa con lo scudetto. Il toccante ricordo della società meneghina e di Dan Peterson

06-04-2023 13:50

Il cestista Cedric Henderson è morto a soli 57 anni a Marietta (Georgia, USA). A dare la notizia è stata l’Olimpia Milano sui propri canali social. Henderson è stato uno dei membri più rappresentativi della squadra che nella stagione 1985/86 vinse scudetto e Coppa Italia. Di quella stessa squadra, oltre al 19enne americano, facevano parte anche Dino Meneghin, Vittorio Gallinari e Mike D’Antoni. Nella gara di Coppa Italia, Henderson realizzò 28 punti, in gara 3 per l’assegnazione dello scudetto 16. Punti decisivi per il successo finale.

Morte Cedric Henderson: il messaggio dell’Olimpia Milano

Toccante messaggio da parte dell’Olimpia Milano:

“L’Olimpia Milano è triste nell’apprendere della morte a 57 anni a Marietta, in Georgia, del nostro grande Cedric Henderson, amato e apprezzato membro della squadra vincitrice del campionato italiano 1985/86. RIP”.

…E quello di Dan Peterson

Alla notizia della sua morte, non è mancato il ricordo di Dan Peterson, allenatore della società lombarda in quella stagione.

“Cedric ci ha aiutato a vincere lo Scudetto e la Coppa Italia nel 1985/86. Poi è tornato nell’Nba dopo quell’anno. Nei playoff è stato strepitoso. Giocava ovunque. Era un atleta eccezionale, alto 206 cm e con un’elevazione incredibile. Non ho mai allenato un giocatore più forte di lui nei rimbalzi in attacco. Era un grandissimo difensore, anche nella nostra zona 1-3-1. È arrivato pieno di problemi ma, alla fine dell’anno, era diventato un ragazzo maturo. Mi spezza il cuore sapere che se n’è andato a soli 57 anni”.

Henderson: dopo l’Olimpia Milano, il ritorno in Nba

Dopo la stagione con l’Olimpia Milano. Henderson tornò in America a giocare nell’Nba, prima con gli Atlanta Hawks e poi a Milwaukee. In entrambi i casi ebbe scarsa fortuna. Giocò successivamente nella Cba, la seconda lega degli Stati Uniti. Poi la sua carriera è proseguita in Francia e Australia.