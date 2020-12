Basket NBA: Ja Morant torna a febbraio

Non possono dirsi fortunati i Grizzlies in questo inizio di stagione per quanto riguarda gli infortuni.

Già privi di Jaren Jackson Jr e Justise Winslow, adesso devono fare i conti anche con un’altra pesante assenza, ovvero quella di Ja Morant infortunatosi nel corso del primo tempo della sfida vinta contro Brooklyn.

Ja Morant è caduto male sul piede di Timothé Luwawu-Cabarrot nel tentativo di stopparlo e gli esami strumentali a cui è stato sottoposto il giocatore hanno escluso fratture ossee, ma evidenziato una distorsione di secondo grado, che comporterà un’assenza dai campi NBA dalle 3 alle 5 settimane. Una brutta tegola per i Memphis visto che Ja Morant probabilmente tornerà ai primi di febbraio, per non rischiare nulla.

