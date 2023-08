Basket NBA, l'ex di Pippen e il figlio di Jordan pensano alle nozze

Fanno discutere le voci relative alle possibili nozze tra l'ex di Scottie Pippen, Larsa, e il figlio di Michael Jordan, Marcus: le due ex stelle dei Bulls non si sopportano.

19-08-2023 13:53

C’eravamo tanto amati. Poi però c’eravamo tanto odiati. E adesso, strana la vita, sai mai che bisognerà persino condividere assieme i pranzi di Natale o del Ringraziamento. Protagonisti due che insieme qualcosa di buono hanno saputo costruirlo, anche se di tempo ne è passato da quando Micheal Jordan e Scottie Pippen sedevano con regalità sul trono NBA. L’epopea dei Chicago Bulls degli anni ’90 pende ancora adesso dalle loro labbra, o se preferite dalle loro gesta, che hanno saputo portare alla causa dei Bulls 6 anelli nel giro di 8 stagioni, una e mezzo delle quali trascorse senza MJ in cabina di regia (s’era dato al baseball, ma l’infatuazione è durata poco).

Michael Jordan e Scottie Pippen: c’eravamo tanto amati

Poi negli anni il rapporto fuori dal campo tra le due icone di Chicago è andato progressivamente deteriorandosi, tanto che oggi Jordan e Pippen mal si sopportano e spesso non se le mandano a dire tramite interviste o post sui social. Insomma, una coppia lodata e ammirata che è scoppiata sull’altare dell’invidia e della rivalità, come a tanti è capitato di fare.

Ma una coppia che adesso rischia suo malgrado di dover ricomporre i cocci, e non certo per loro volontà: tutta colpa dell’ex moglie di Pippen, Larsa Marie Younan, e del figlio di Michael, Marcus, che da quasi un anno ormai sono una delle coppie più glamour e paparazzate dello showboz americano. E che a quanto pare avrebbe deciso di convolare a giuste nozze. Ma con o senza la benedizione del papà col 23 sulla schiena?

Nozze tra il figlio e l’ex di Pippen: MJ non approva

Marcus e Larsa non si nascondono più e hanno fatto sapere di essere alla ricerca di una location dove celebrare un matrimonio che assumerebbe i connotati di un evento davvero fuori dall’ordinario. Perché pensare che il figlio di MJ possa unirsi con l’ex moglie del compare del padre (dalla quale ha avuto 4 figli in una relazione durata oltre 20 anni) è qualcosa che avrebbe fatto esclamare e sobbalzare dalla sedia stuoli di tifosi già una trentina d’anni fa, quando in tandem portavano i Bulls a dominare nella lega (e la lega stessa a farsi conoscere su scala mondiale). Ma ora che i rapporti tra i due sono tesissimi, l’idea che possano diventare anche “parenti” stona tremendamente e rende le possibili nozze assai complicate, ma anche e soprattutto assai incline al pettegolezzo e alla morbosa curiosità di chi vorrà sapere ogni minimo dettaglio dei preparativi e dell’umore delle due famiglie.

Se Pippen non s’è mai pronunciato sull’argomento, Jordan a precisa domanda ha fatto sapere che, qualora ci fosse davvero una richiesta di matrimonio tra suo figlio e l’ex moglie di Scottie, lui non approverebbe affatto. Eppure parliamo di due persone ormai grandi e vaccinate: Larsa ha 49 anni, seppur portati decisamente bene (a guardare le foto sembrerebbe averne molti di meno…), Marcus ne compirà 33 a dicembre, ma certamente ha l’età per pensare a mettere su famiglia.

L’altro “anello” che può unire Jordan e Pippen

I due si sarebbero conosciuti prima della pandemia a Los Angeles, presentati da amici comuni durante un party. Chissà se in quel caso la curiosità e il fatto di aver condiviso comunque così tante cose in famiglia dell’epopea dei Bulls possa aver agevolato la conversazione. TMZ, sito leader in USA per notizie relative a gossip e questioni di cuore, già nel novembre 2022 aveva mostrato un video nel quale si vedevano i due a pranzo assieme in Florida, video al quale i diretti interessati risposero dicendo di essersi semplicemente concessi un pranzo assieme. Poi a gennaio 2023 le cose hanno preso una piega differente quando la coppia s’è fatta beccare in atteggiamenti amorosi, e a quel punto la storia è divenuta di dominio pubblico anche sui social, con Larsa che a San Valentino ha dedicato parole romantiche per il suo Marcus.

Da allora la storia è andata avanti senza indugio, magari con vivo imbarazzo di MJ e Scottie Pippen, che dopo la pubblicazione del documentario Netflix “The Last Dance” hanno definitivamente visto incrinato il proprio rapporto. Quella che però in principio poteva apparire come una ripicca di Larsa nei confronti dell’ex marito, col passare dei mesi s’è trasformata in qualcosa di più di una semplice storia d’amore. E adesso, se davvero ci sarà un anello da mettere al dito (Jordan e Pippen ne hanno 6 a testa…), c’è da credere che il clamore potrebbe superare ogni aspettativa. Altro che Flu Game: le nozze tra Marcus e Larsa diventerebbero una saga ben superiore a qualsiasi Finals NBA…