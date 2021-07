Basket, Petrucci chiede garanzie al governo

Gianni Petrucci, attraverso le colonne de Il Messaggero, se la prende con il governo e il CTS per la mancanza di regole chiare sulla nuova stagione sportiva, ormai molto vicina.

“In Italia si può parlare e criticare tutti, anche il Papa, ma non si può discutere il Comitato Tecnico Scientifico. Le società stanno soffrendo tanto, ma costa tanto dire già adesso che allo stadio e in un palazzetto si può andare con i requisiti a, b e c? No, è tutto un mistero”.

