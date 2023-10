Basket, Polonara: operazione riuscita, Pozzecco è commovente: “lo amo come mia figlia” 

Il cestista della Virtus sottoposto all’Ospedale Maggiore di Bologna alla rimozione del tumore ai testicoli. Il c.t. gli ha telefonato e ha poi inviato un messaggio pubblico

10-10-2023 20:49

Giornalista professionista, specializzato in calcio e pallanuoto, cura anche la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Sta bene Achille Polonara, il cestista della Virtus Bologna sottoposto oggi a intervento chirurgico dopo la scoperta di un tumore ai testicoli dopo la partita di Supercoppa contro il Brescia. All’ala virtussina è giunto anche il commosso messaggio di Gianmarco Pozzecco, c.t. dell’Italia.

Basket, riuscito l’intervento a Polonara per il tumore

Con un comunicato diffuso sui propri profili social la Virtus Bologna ha dato ai suoi tifosi la notizia che aspettavano riguardo ad Achille Polonara. L’ala grande delle Vu Nere è stato sottoposto oggi ad un intervento chirurgico presso l’Ospedale Maggiore di Bologna per l’asportazione di un tumore ai testicoli. “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. – si legge nella nota – comunica che l’intervento chirurgico a cui si è sottoposto in data odierna Achille Polonara è tecnicamente riuscito. Nei prossimi giorni verranno stabilite modalità e tempistiche per la ripresa dell’attività sportiva”.

Basket, il commovente messaggio di Pozzecco a Polonara

Polonara sta bene dunque e in giornata ha anche incassato gli auguri di guarigione da parte di Gianmarco Pozzecco, c.t. dell’Italia. “Per Achille nutro lo stesso amore che ho per mia figlia – le parole scelte da Pozzecco -. È un ragazzo forte, gli voglio molto bene e sono sicuro che verrà fuori da questa situazione. Insieme al mio staff azzurro gli ho fatto una chiamata per sentire come sta. In viva voce abbiamo fatto gruppo come in Nazionale. L’ho sentito bene, tranquillo e positivo come è nella sua natura. È una persona splendida, che dà tutto se stesso alla squadra e all’allenatore. Ora Achille deve pensare solo a guarire. A fianco ha una bella famiglia che lo supporta ogni giorno”.

Basket, come Polonara ha scoperto il tumore ai testicoli

Polonara ha scoperto il tumore proprio… perché è un cestista professionista. Dopo la partita di Supercoppa vinta contro Brescia lo scorso 29 settembre il giocatore della Virtus Bologna è stato sottoposto a un controllo antidoping che ha fatto emergere alcuni valori sballati. Il giocatore è stato così spinto ad approfondire la sua situazione clinica, scoprendo di avere un tumore ai testicoli. Nella giornata di ieri la Virtus aveva comunicato che Polonara si sarebbe sottoposto a intervento chirurgico per la rimozione della neoplasia testicolare.