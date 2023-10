Basket, Virtus Bologna: Polonara ha un tumore ai testicoli. Il comunicato del club

Il club bolognese ha rilasciato un comunicato ufficiale attraverso cui ha reso noto che Achille Polonara dovrà essere operato per una neoplasia testicolare.

09-10-2023 17:00

Redattore e content creator, combina la passione per lo sport a quella per la scrittura, coltivata durante il suo percorso di laurea in Lettere Moderne all'università degli Studi di Milano. Per Virgilio Sport scrive di calcio e tennis e dei suoi protagonisti.

La Virtus Segafredo Bologna ha comunicato attraverso una nota sul proprio sito ufficiale che Achille Polonara verrà operato domani 10 ottobre per rimuovere una neoplasia testicolare scoperta di recente. I tempi di recupero del giocatore marchigiano saranno valutati dopo l’operazione.

Polonara ko, la triste notizia

Brutta, bruttissima notizia per il basket italiano. Come fatto sapere dalla Virtus Bologna, Achille Polonara dovrà essere operato per un tumore ai testicoli. Il giocatore anconetano, che ora sarà obbligato a fermarsi, era appena tornato in Serie A dopo cinque anni all’estero tra Spagna, Turchia e Lituania, dove ha sempre conquistato il campionato nazionale.

Polonara è uno dei cestisti più amati dai tifosi italiani, protagonista con la maglia azzurra della nazionale agli ultimi Europei e Mondiali. Achille era sceso in campo anche nelle prime due giornate del campionato italiano, compresa quella vinta ieri 8 ottobre contro la Pallacanestro Varese.

Nel successo per 115 a 84 contro la formazione lombarda il grande protagonista è stato Marco Belinelli, autore di 7 triple e 23 punti in totale, ma anche Polonara ha contribuito con 10 punti e ben 9 rimbalzi presi al successo dei felsinei, che hanno iniziato al meglio la stagione.

Il comunicato del club su Polonara

Questo il comunicato ufficiale del club: “Virtus Pallacanestro Bologna S.p.A. comunica che, nella giornata di martedì 10 ottobre, Achille Polonara verrà sottoposto ad intervento chirurgico per la rimozione di una neoplasia testicolare riscontrata recentemente. Al termine dell’operazione verranno comunicati i tempi di recupero. ACHI siamo tutti con te!”

Bisognerà dunque attendere la giornata di domani per capire quando potremo rivedere in campo il giocatore della Nazionale italiana di basket. Tanti gli sportivi che in passato hanno affrontato la stessa malattia. Dai ciclisti Lance Armstrong e Ivan Basso ai calciatori Eric Abidal, Francesco Acerbi, Jonas Gutierrez e Sébastien Haller.