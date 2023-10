Basket Serie A, Olimpia Milano ancora ko: Napoli vince e sogna, lite tra Ettore Messina e il coach della Gevi

Dopo Sassari, Napoli asfalta l'Olimpia Milano: altro flop per le Scarpette Rosse, reduci dalla sconfitta in Eurolega col Fenerbahce. Caos Israele: rinviato il match col Maccabi.

08-10-2023 18:56

Due sconfitte in 36 ore per l’Olimpia Milano. Al ko al debutto in Eurolega sul campo del Fenerbahce ha fatto seguito quello rimediato in Serie A a Napoli nell’incontro delle 12 della seconda giornata di campionato. Un piccolo campanello d’allarme per l’EA7 Emporio Armani, che a perdere non è abituata. E forse anche per questo si spiega il nervosismo di Ettore Messina, che a fine gara ha avuto un piccolo screzio col tecnico dei partenopei, Igor Milicic, a causa di un timeout chiamato a risultato ormai in cassaforte per la Gevi.

Gevi Napoli-Olimpia Milano 77-68, prova super degli azzurri

Partita che ha visto l’Olimpia inseguire sin dalle battute iniziali. Napoli (al secondo successo di fila dopo quello su Sassari) è scappata via sul 19-5 trascinata da Owens, Sokolowski e Zubcic, poi ha chiuso il primo quarto avanti di 10: 23-13. Reazione delle Scarpette Rosse nel secondo quarto, con Mirotic sugli scudi (26 punti a fine gara per lui) e punteggio di perfetta parità all’intervallo lungo (35-35). Nuovo allungo partenopeo alla ripresa (+11, con Jaworski ed Ennis scatenati), con Pullen determinante nell’ultimo parziale, quando la Gevi ha toccato anche il +16 prima di chiudere in scioltezza sul 77-68. E Milano? Maluccio Pangos (9 punti), incostanti Poythress (6) e Melli (5), non pervenuto Shields (1).

Lite Messina-Milicic, colpa del timeout della discordia

A 32 secondi dal termine, con Napoli avanti di 11 punti, un timeout chiamato da Milicic ha scatenato la rabbia di Messina. Il coach dell’Olimpia ha prima guardato con insistenza la panchina napoletana abbozzando un sorriso ironico, poi a fine gara ha chiesto spiegazioni al collega avversario che è sembrato scusarsi, o comunque giustificarsi per l’accaduto. In sala stampa lo stesso Messina ha spento le polemiche:

“Sono cose tra i noi, ora è tutto a posto”. Poi sulla partita: “Abbiamo giocato un bellissimo secondo quarto, avevamo trovato inerzia. Poi abbiamo avuto pochissima lucidità ed energia, sicuramente aver giocato venerdì a Istanbul non ci ha aiutato. Ma ciò nulla toglie ai meriti di Napoli”.

Eurolega, conflitto in Israele: rinviata Milano-Maccabi

Intanto il match di giovedì 12 ottobre tra Olimpia Milano e Maccabi Tel Aviv è stato rinviato a data da destinarsi. Lo ha reso noto lo stesso board di Euroleague in seguito all’aggravarsi della situazione in Israele:

“Euroleague sta monitorando la situazione e valuterà con le squadre interessate le migliori opzioni possibili per riprogrammare le partite in base alle date disponibili. Ulteriori informazioni verranno rilasciate quando disponibili”.

Anche nel calcio, del resto, la situazione è in evoluzione: campionato fermo e qualificazioni a Euro 2024 a rischio.